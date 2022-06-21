Karşıyaka, Erman Güracar ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

İmza töreninde konuşan Erman Güracar, 110 yıllık bir camiada teknik direktörlük koltuğuna oturmanın herkese nasip olmayacağını belirterek, "İstikrarı sürdürüp sezon sonunda hedefe ulaşacağız" dedi. Güracar, transfer için de 3 aydır çalıştıklarını ve Karşıyaka'nın menfaatleri doğrultusunda adım atacaklarını söyledi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, geçtiğimiz sezonun devre arasında takımın başına geçen 47 yaşındaki Teknik Direktör Erman Güracar ile sözleşme uzattı. Güracar, Karşıyaka Fan Zone'da düzenlenen imza töreninde 2+1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. İmza törenine Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Futbol Şube Başkanı İrfan Ilgazlı, Asbaşkan Ahmet Dördüncü, yöneticiler ve taraftarlar katıldı.

Büyükkarcı: "Çok sevdiğimiz hocamızla 2+1 yıllığına sözleşme imzalıyoruz"

İmza töreninde konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, "İnandığımız istikrar doğrultusunda çok sevdiğimiz hocamızla sözleşme yapıyoruz. Biz yönetim olarak istikrarın başarıyı getirdiğine inanıyoruz. Çok sevdiğimiz hocamızla 2+1 yıllığına sözleşme imzalıyoruz. Bizim işimiz taraftarın başını dik tutmak, onları gururlandırmak. Basketboldaki gibi yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyoruz. Erman hocamızla yeni bir maceraya başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Güracar: "İstikrarı sürdürüp sezon sonunda hedefe ulaşacağız"

Erman Güracar ise, Karşıyaka'nın 110 yıllık bir camia olduğunu hatırlatarak, "Bu koltuk kimseye kolay nasip olmuyor. Geçen sezon 15 haftalık performansımız yeterli değil. Biz daha iyisini yapmak istiyoruz Bulunduğumuz kategoriden çıkmak kolay değil ama adım adım ilerleyeceğiz. İstikrarı sürdürüp sezon sonunda hedefe ulaşacağız. Ben ve ekibim bu onurlu görevin karşılığını vereceğiz" diye konuştu.

Güracar: "Transfer için 3 aydır çalışıyoruz. Birçok görüşme yaptık"

Transfer hakkında da konuşan Güracar, ev sevmediği dönemin transfer dönemi olduğunu söyledi. Güracar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Transfer yapacağız ama Karşıyaka'nın havaya atılacak parası yok. Transfer maddi ve sportif olarak yapılır. Transfer için 3 aydır çalışıyoruz. Birçok görüşme yaptık. Birçok oyuncu Karşıyaka'da forma giymek istiyor ama şartları da bize uyması, bu formanın ağırlığını kaldıracak isimler olması lazım. Şu an sonuçlanan yok, transfer süreç de alabilir, yarın da bitebilir."

Futbol Şube Başkanı İrfan Ilgazlı ise Erman Güracar'a inandıklarını vurgulayarak şampiyonluk beklentilerinin olduğunu ifade etti.