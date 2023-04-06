Karşıyaka, Erman Güraçar'a güveniyor

Lig 1 Grup ekiplerinden Karşıyaka'da ikinci dönemine başlayan Teknik Direktör Erman Güraçar, 1954 Kelkit maçını 3-0 kazanarak yeşil-kırmızılı camiaya güven aşıladı.

Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, iki hafta önce alınan 3-0'lık Edirnespor mağlubiyetinden sonra Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile yollarını ayırıp takımın başına tekrar Erman Güraçar'ı getirmişti. Ayağının tozuya 1954 Kelkit Bld. maçına çıkan 48 yaşındaki teknik adam, 3-0'lık net bir skorla yeni döneminin ilk 3 puanı aldı. Bu sonuçla birlikte Kaf-Kaf, ligde 3 maç aradan sonra galibiyete uzanırken, 7 maç aradan sonra da deplasmanda gülmüş oldu.

Rakip lig sonuncusu

Karşıyaka, hafta sonu Yomraspor'u konuk edecek. Son olarak 1 ay önce evinde kazanan İzmir temsilcisi, Karadeniz ekibine karşı hata yapmayarak tekrar taraftarı önünde maç kazanmak istiyor. Geçtiğimiz hafta oynanan 1954 Kelkit maçından sonra Erman Güraçar da taraftara çağrıda bulunarak, “Taraftarlarımızın takıma olan güveni her zaman sahaya olumlu yansıyor. Cumartesi günü tribünleri doldurarak 90 dakika boyunca arkamızda olacak olan taraftarlarımızla hedefe yürümeye devam edeceğiz” diye konuşmuştu.