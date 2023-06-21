Karşıyaka, Ersin Akay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezona iddialı girmek için tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Erman Güraçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ersin Akay'ı getirdi. Karşıyaka Spor Kulübü Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde Akay ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde önemli açıklamalarda bulunan Karşıyaka'nın yeni Teknik Direktörü Ersin Akay, "Böyle bir camiada olduğum için mutluyum. Karşıyaka ile ne zaman rakip olsak çok büyük bir camia olduğu için ekstra motive oluyorduk. İzmir'e gelip Karşıyakalı taraftarların önünde oynayacağımız için heyecanlanırdık. Burada olmamın en sebeplerinden birisi de bu oldu" diye konuştu.

"Hayallerim var"

20 yaşına gelmiş hiçbir Karşıyakalı gencin şampiyonluk yaşamadığını ve bu sezon şampiyonluk yaşatarak bir ilki gerçekleştirmek istediğini vurgulayan Akay, "Camianın büyüklüğü ve Türk futbol kamuoyunun Karşıyaka'daki yeri çok büyük. Buradaki başarının ne kadar değerli olduğunun farkındayım. İlk geldiğimde başkanımız bizi Türk Telekom'la basketbolda oynanan yarı final maçına götürdü. Orada Karşıyaka taraftarını görünce bir hayal kurdum. İnşallah kısa vadede şampiyonluklar yaşayarak bu takımı Süper Lig'e çıkartıp bu kulübün şanlı tarihine geçmek istiyorum" dedi.

"Büyük camialarda çalıştım"

Yardımcı antrenörlüğünde büyük camialarda çalıştığını söyleyen Ersin Akay, "Zorlu yerlerde daha çok motive olan ve başarıyla mutlu olan biriyim. Fakat kötü sonuçlar alınınca da bunun için mücadele eden bir yapım var. Bu zorlukları bilerek buraya geldim. Şu ana kadar verilen her görevin altından kalkmayı başardım. İnşallah burada da verilen görevi çok çalışarak hep beraber yapacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yeni sezon öncesinde futbol şubede de yapılanmaya giden Karşıyaka'da sportif direktörlük görevine Korhan Özen getirilmişti. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Özen, "Kulüp yıllardır mali anlamda zor günler yaşandı ama kulübün içerisine girdikten sonra bu durumun aşıldığını ve düzenin kurulduğunu gördüm, bundan dolayı da başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Burada eksik kalan tek şey sportif başarı. İnşallah bu senede o başarıyı yakaladıktan sonra kulübümüzün önünün açık olduğunu düşünüyorum. Bunun için de elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Transfer listelerimiz belli ve birlikte ortak isimlerde buluşup kulübe yakışacak oyuncuları transfer ederek kadroyu kuracağız. Taraftarımızın da desteğiyle play-off'a kalmayıp doğrudan şampiyon olarak üst lige çıkacağız" ifadelerini kullandı.