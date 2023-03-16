Karşıyaka - Eskişehirspor maçının biletleri satışa çıktı

TFF 3.
Lig 1. Grup'ta Karşıyaka ile Eskişehirspor arasında oynanacak müsabakasının biletleri satışa çıktı.
Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, 18 Mart Cumartesi günü Eskişehirspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Maç öncesinde karşılaşmanın biletleri KSK Store mağazasından bugün saat 13.00'ten itibaren satışa çıktı. Öte yandan misafir tribünü biletleri, maç günü misafir gişesinde yer alacağı duyurdu.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
Maraton Üst: 35 TL
Maraton Alt: 50 TL
Numaralı Alt: 60
VIP A-C: 150 TL
Öğrenci (Sınırlı sayıda): 20 TL
Misafir: 35 TL