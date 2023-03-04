Karşıyaka, Ferhat Katipoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı

Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, genç oyuncu Ferhat Katipoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Karşıyaka, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hız kesmeden devam ediyor. Kaf-Kaf, sağ bek pozisyonu için de Adanaspor forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Ferhat Katipoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Adanaspor'dan 1999 doğumlu savunma oyuncusu Ferhat Katipoğlu'nu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza kattık. Ferhat'a hoş geldin diyoruz ve takımımız ile birlikte başarılı bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan genç oyuncu, bu sezon Adanaspor formasıyla tüm kulvarlarda 18 maça çıkarken, gol veya asist üretme başarısı gösteremedi.