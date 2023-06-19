Karşıyaka, futbol ve basketbolda çok farklı

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'nın basketbol ve futbol branşları arasında adeta geceyle gündüz gibi fark bulunuyor. Yeşil-kırmızılıların futbol tarafı 5 yıldır Türkiye'nin profesyonel liglerinin en alt kategorisi olan 3. Lig'de bulunurken, P. Karşıyaka ise ülkenin en önemli basketbol markalarından birisi haline geldi. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupası'nı kazanan Kaf-Kaf, 2014-2015 sezonunda da ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. P. Karşıyaka, bu sezon A. Efes'le play-off finalinde şampiyonluk mücadelesi verirken, final serisini 3-0 kaybetti ve ligi ikinci sırada tamamladı.

Öte yandan Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin kuruluşundan bu yana Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte küme düşmeyen 3 takımdan biri konumunda bulunurken, futbolda ise 27 yıldır Süper Lig hasreti çekiyor.