Karşıyaka, futbol ve basketbolda çok farklı

Karşıyaka Spor Kulübü, basketbol branşında her yıl zirveye oynarken futbolda ise profesyonel liglerin en altında bulunuyor.
İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'nın basketbol ve futbol branşları arasında adeta geceyle gündüz gibi fark bulunuyor. Yeşil-kırmızılıların futbol tarafı 5 yıldır Türkiye'nin profesyonel liglerinin en alt kategorisi olan 3. Lig'de bulunurken, P. Karşıyaka ise ülkenin en önemli basketbol markalarından birisi haline geldi. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupası'nı kazanan Kaf-Kaf, 2014-2015 sezonunda da ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. P. Karşıyaka, bu sezon A. Efes'le play-off finalinde şampiyonluk mücadelesi verirken, final serisini 3-0 kaybetti ve ligi ikinci sırada tamamladı.
Öte yandan Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin kuruluşundan bu yana Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte küme düşmeyen 3 takımdan biri konumunda bulunurken, futbolda ise 27 yıldır Süper Lig hasreti çekiyor.