Karşıyaka galibiyete kilitlendi

Lig 2. Grup'ta cumartesi günü Kozan Belediyespor'u konuk etmeye hazırlanan Karşıyaka'da Teknik Direktör Mesut Toros sezonun ilk galibiyetini alacaklarına inandıklarına söyledi.

Sezona Tepecikspor beraberliğiyle başlayan Karşıyaka, Kozan Belediyespor karşılaşmasına odaklandı. Rakibini devirerek bu sezon ilk galibiyetini almak isteyen İzmir ekibinde Teknik Direktör Mesut Toros, üç puana odaklandıklarını söyledi. Galip gelmek istediklerini belirten Toros, “Tepecikspor maçında pes etmedik ve İstanbul'dan puanla döndük. Şimdi kendi sahamızda oynayacağımız ilk karşılaşmada galip gelmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Takımın iyi durumda olduğunu ifade eden Toros, “Doğukan ve Mustafa'nın sakatlıkları var. İki oyuncunun durumu maç saatinde netlik kazanacak. Hem fiziksel anlamda hem de moral anlamında takımımız gayet üst düzeyde. Kendi taraftarlarımızın önünde iyi bir oyunla galip gelerek bu sezonki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz” diye konuştu.