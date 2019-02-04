Karşıyaka geleceğe umutla bakıyor

Hafta sonunda futbolda Kemerspor 2003'ü, basketbolda ise Beşiktaş Sompo Japan'ı deviren Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı tüm şubelerde gelecek adına umutlu olduklarını söyledi.

Basketbolda Beşiktaş Sompo Japan'ı 89-87, futbolda ise Kemerspor 2003'ü 3-2 yenerek play-off'a adım adım ilerleyen Karşıyaka'da Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, futbol, basketbol ve voleybol şubeleri hakkında umut dolu açıklamalarda bulundu. Futbolda hedefi play-off olarak belirleyen Başkan Büyükkarcı, “Yapılan hamleler yavaş yavaş randıman vermeye başladı. Futbolda artık play-off'u konuşabilecek duruma geldik. Düşme hattından bir hayli uzaklaştık ve 9 puanlık farka ulaştık. Play-off hattına olan puan farkımız ise 7'ye düştü. Bu saatten sonra artık gözümüz yüksekte. Play-off savaşına başlayabiliriz. Takım olarak iyi bir ritim yakaladık ve bunu sürdürmek istiyoruz. Alibeyköyspor maçında Atatürk Stadı'nda farklı bir atmosfer görmek istiyoruz. İlk hedefimiz bu genç takımın kendine olan güvenini sağlamaktı, bunu da başardık. Mesut Toros ve teknik heyet takımla gece gündüz beraber, bu takımın başarısı için son derece alçak gönüllü bir şekilde çalışıyor. Hem takımla hem de yönetimle uyumu çok iyi. Bu uyum da başarıyı kendiliğinden getiriyor” dedi.

“Bileğimiz kolay kolay bükülmez”

Basketbolda ise taraftarlarla bütünleşmeyi sağladıklarının altını çizen Büyükkarcı, “Basketbolda da geçen haftaki şanssız Tofaş mağlubiyetten sonra bu hafta, 3 önemli sakatımıza rağmen uzatmada da olsa maçı çevirip Beşiktaş Sompo Japan'ı yenmesini bildik. Ama en önemlisi artık taraftarımızla basketbolda da bütünleşmeyi sağladık. Bunu başaran taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Bu atmosfer sürdüğü sürece özellikle kendi salonumuzda bileğimiz kolay kolay bükülmeyecektir” diye konuştu.

“Güzel haberler vereceğiz”

Voleybol şubesinde de güzel adımlar atıldığına vurgu yapan Karşıyaka Başkanı, “Voleybolda yönetimimiz son hamleleri gerçekten takdire değer. Hem gençlerimizi kiralık vererek tecrübe kazanmalarına imkan tanıdık hem de aşağından gelen çocukların A Takım'da tecrübe kazanmasına olanak verdik. Bu sayede voleybol bütçesine de gelir sağlandı. Çok doğru zamanda yapılmış çok doğru bir hamle oldu. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman geleceğe daha da umutla bakıyoruz. Birkaç ay sonra camiaya çok daha güzel haberler vereceğiz. Bunun müjdesini şimdiden veriyoruz” ifadelerini kullandı.