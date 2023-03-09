İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karşıyaka - Göztepe derbisinin biletleri satışa çıktı

TVF Kadınlar 1.

Ligi'nin 19. haftasında oynanacak Karşıyaka Voleybol-Göztepe Voleybol müsabakasının biletleri satışa çıktı.


Ligi'nin 19. haftasında Karşıyaka Voleybol, 12 Mart Pazar günü Göztepe Voleybol'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakanın biletleri bugünden itibaren tüm KSK Store'larda olacak.


Öte yandan 0-6 yaş arasındaki çocuklara maçın biletleri ücretsiz olurken, cumartesi günü saat 13.00-15.00 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki gişelerden öğrenci biletlerinin satılacağı da açıklandı.


Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:



Tam: 30 TL


Öğrenci:10 TL

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.