Karşıyaka Hakimi görevden uzaklaştırıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan hakkında adli soruşturma başlatılan Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan, görevden uzaklaştırıldı. Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştı. Pehlivan, açlık grevine başlayıp geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede ölen İbrahim Gökçek için sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. HSK, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.