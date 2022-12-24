İhlas Haber Ajansı

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Karşıyaka, ikinci devre hazırlıklarına başladı

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta yer alan Karşıyaka, ligin ikinci yarısı için çalışmalarına başladı.


Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, dün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla ligin ikinci yarısı için çalışmalarına başladı. Kaf-Kaf, lige şampiyonluk parolasıyla başlasa da alınan sonuçlardan dolayı hedefinden uzaklaştı ve 17 maç sonunda devreyi 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 5'inci sırada tamamladı. Yeşil-kırmızılılar, bu süreçte 18 gol atarken kalesinde de 9 gol gördü. Böylece İzmir temsilcisi, lider Yeni Mersin İdman Yurdu ile ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

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