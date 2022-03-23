Karşıyaka Kadın Voleybol, Edremit Belediyesi Altınolukspor'u yendi

Ligi Play-Off Yarı Final ilk maçında Edremit Belediyesi Altınolukspor'u 3-2 mağlup ederek galibiyetle başladı.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi A Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'ne giden yolda play-off'a katılma hakkı kazanmıştı. Yeşil-kırmızılılar, play-off yarı final ilk maçında Edremit Belediyesi Altınolukspor ile karşı karşıya geldi. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada taraftarının desteğini de alan İzmir temsilcisi, 13-25, 25-21, 21-25, 25-18 ve 15-8 set skorlarıyla rakibini 3-2 mağlup ederek yarı final grubuna galibiyetle başladı.

Karşıyaka, yarı final etabı ikinci maçında bugün saat 16.30'da Kayseri OSB Teknik Koleji ile karşılaşacak. Yeşil-kırmızılılar, grubu ilk iki sırada bitirmesi ve diğer gruptan eşleşeceği rakibini elemesi durumunda Sultanlar Ligi'nde yükselebilecek.