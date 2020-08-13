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Karşıyaka, kaptan Mustafa Aşan ile 1 yıl daha anlaştı

Karşıyaka, takım kaptanı Mustafa Aşan ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.


TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, 2020-2021 sezonu planlamalarını sürdürüyor. Yeşil-kırmızılı kulüp, bu planlamalar kapsamında takım kaptanı Mustafa Aşan ile bir yıllık sözleşme imzaladı.


2014 yılından itibaren Karşıyaka formasını terleten 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu zamana kadar yeşil-kırmızılı formayla toplamda 161 karşılaşmaya çıktı. Karşıyaka Spor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla takım kaptanı Mustafa Aşan'a başarılı sezonlar diledi.

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