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Karşıyaka, Mustafa Değirmenci ile 2 yıl daha

Karşıyaka, başarılı oyuncusu Mustafa Değirmenci’nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı.

Karşıyaka, başarılı oyuncusu Mustafa Değirmenci'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı.


TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, iç transferde hareketliliğini sürdürüyor. Yeşil-kırmızılı kulüp, altyapısından yetişen sağ kanat oyuncusu Mustafa Değirmenci ile olan sözleşmesini iki yıl daha uzattı. İzmir ekibi, yapılan bu anlaşmanın camiaya ve futbolcuya hayırlı olmasını diledi.


2016 yılında Karşıyaka'da profesyonel olan 24 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar yeşil-kırmızılı formayla toplamda 74 resmi maça çıktı. Değirmenci, bu maçlarda 2 gol, 1 asitlik performans sergiledi.

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