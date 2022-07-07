Karşıyaka, Onur Kolay'ı transfer etti

TFF 3. Lig ekiplerinde Karşıyaka'da transfer harekatı sürüyor. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Bayburt İl Özel İdare forması giyen Onur Kolay'ı kadrosuna kattı. 31 yaşındaki on numarayı İzmir' getiren Karşıyaka, iki yıllık sözleşmeye imza attırdı.

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, Onur Kolay'a yeşil-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Geçtiğimiz sezon Bayburt İl Özel İdare formasıyla 2. Lig'de 37 resmi maça çıkan Onur Kolay, söz konusu maçlarda 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

31 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Hatayspor, Çorum FK, Aydınspor 1923, Şanlıurfaspor, Karacabey Belediyespor, Manisa FK ve İstanbulspor formalarını da giymişti.