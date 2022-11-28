Karşıyaka, Ordu'dan istediğini alamadı

Lig 1. Grup'ta yer alan Karşıyaka, dün öğle saatlerinde 52 Orduspor FK ile karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, karşılaşmanın 16. dakikasında yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Yeşil-kırmızılılar, ligde 4 maçlık aradan sonra yenilgi yüzü görmüş oldu.

Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, ligin 14. haftasında 52 Orduspor FK ile karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, karşılaşmanın 16. dakikasında Nevzat Bilen'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca ev sahibi takım sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Kaf-Kaf 4 maç sonra kaybetti

İzmir temsilcisi Karşıyaka, son yenilgisini ekim ayında oynadığı Kelkit Belediye Spor karşısında almıştı. Daha sonra Yomraspor'u 1-0, Amasyaspor ve Çatalcaspor'u da 2-0'la geçmişti. Bu süreçte tek beraberliğini ise Ağrı 1970'e karşı almıştı. Böylece Karşıyaka'nın, 52 Orduspor FK maçıyla birlikte yenilmezlik serisi sonlanmış oldu.

Karşıyaka, şampiyonluk yolunda büyük yara aldı

Karşıyaka, Yeni Mersin İdman Yurdu'nun 3 puan aldığı haftada kaybedince aradaki makas iyice açıldı. Akdeniz temsilcisi 34 puana çıkarken İzmir temsilcisi 26 puanda kaldı. Ayrıca bire bir rakibi olan 52 Orduspor FK'ya da kaybederek 2.'lik konumundan da olan yeşil-kırmızılılar, 3'ncü sıraya geriledi. Böylece Karşıyaka 2'nci sıradaki Karadeniz ekibiyle de arasındaki farkını 3'e çıkarmış oldu. Öte yandan Karşıyaka, gelecek hafta evinde Yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk edecek.