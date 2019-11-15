Karşıyaka, Özgür Soylu'yu unutmadı

Pınar Karşıyaka, hafta sonu oynayacağı Galatasaray maçının bilet gelirlerinin bir kısmını 11 yıl önce hayatını kaybeden Karşıyaka taraftarı Özgür Soylu'nun ailesine bağışlayacak.

Karşıyaka, 2008 yılında Bandırma'da oynanan Banvitspor-Pınar Karşıyaka maçına giderken, mola verdikleri Balıkesir'deki bir tesiste çıkan kavga sonucu pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden Özgür Soylu'yu unutmadı. Soylu'nun 11. ölüm yıl dönümü olan cumartesi günü İzmir'de oynanacak Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasında tüm Karşıyaka taraftarları maça siyah tişört giyerek gelme hazırlığı yaparken kulüp yönetimi de 50 liradan satışa çıkacak tam biletlerin 10 lirasını Soylu'nun ailesine verme kararı aldı.

Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, “Özgür tam bir Karşıyaka sevdalısıydı. Ölüm yıl dönümü olan 16 Kasım Galatasaray Doğa Sigorta maçına denk geldi. Biz de ailesinin yanında olduğumuzun bir göstergesi olarak Özgür Soylu'nun yeğeni Çınar Özgür'ün eğitimine destek olabilmek adına böyle bir karar aldık. Özgür'ü özlemle anıyoruz” dedi.

Karşıyaka'da hedef mutlak galibiyet

Öte yandan, lige ilk 6 maçını kazanarak başarılı bir başlangıç yapan Pınar Karşıyaka, geçtiğimiz hafta deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 72-70 kaybetse de averajla liderliğini korumuştu. Ligde 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle altıncı sırada bulunun Galatasaray Doğa Sigorta ise son maçında sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 78-75 mağlup etmişti. İç sahada hiç mağlubiyeti bulunmayan Karşıyaka, deplasmanda oynadığı 3 maçın 2'sini kaybeden Galatasaray karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.