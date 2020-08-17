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Karşıyaka, Soner Tolungüç ile yeniden anlaştı

Karşıyaka, Teknik Direktör Soner Tolungüç ile yeniden anlaşmaya vardı.


TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, geçtiğimiz sezon takımın başında yer alan Teknik Direktör Soner Tolungüç ile sözleşme şartlarının uyuşmaması sebebiyle geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırmıştı. Ancak yeşil-kırmızılı yönetim 55 yaşındaki teknik adamla tekrar görüşerek pürüzleri ortadan kaldırarak yeniden anlaşma sağladı.



"Hedefimiz yeni sezonda şampiyonluk"


Anlaşmanın ardından konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, “Soner hocamızla zaten gönül birliğimiz var. Daha önce söylediğim gibi, inşallah kendisiyle uzun yıllar birlikte çalışacağız. Hocamızla aramızda para problemi yaşanmadı. Güzel bir birlikteliğimiz var ve bunu sürdürmek için yola devam ediyoruz. Hedefimiz yeni sezonda yine şampiyonluk olacak" dedi.



Tolungüç görevi için heyecanlı


Teknik Direktör Soner Tolungüç ise, “Karşıyaka Spor Kulübü'ne olan sevgim çok büyük. Yeniden Karşıyaka'da görev yapacağım için heyecanlıyım. Başkanımızla yaptığımız görüşmede alacağım ücretle ilgili hiçbir konuşmamız olmadı. Yönetimimizin uygun göreceği rakamla sözleşme yenileyip göreve devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

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