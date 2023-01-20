Karşıyaka Spor Kulübünün müzesi açıldı

Özuslu, “Karşıyaka Spor Kulübünün önemini hepimiz, her Karşıyakalı fazlasıyla derinden idrak etmeliyiz” dedi.

Karşıyaka Spor Kulübünün Mavişehir'de kurulan müzesi törenle açıldı. Kulübün kupaları ile önemli hatıralarının bulunduğu müzenin açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz İzmir'in aynı zamanda bir spor kenti olmasını da savunuyoruz. Bu spor kenti olmaya en çok yakışan ilçemiz de Karşıyaka'dır. 1912 yılından bugüne tam 110 sene geçti. Karşıyaka Spor Kulübü sadece spor kulübü değildir. O yıllarda kurulduğunda o günkü ülkemize kast eden düşmanlara, emperyalistlere karşı bir örgütlenmenin de yuvasıdır. Direnişin, başkaldırının da timsalidir. Çok büyük bir emanettir. Karşıyaka Spor Kulübünün önemini hepimiz, her Karşıyakalı fazlasıyla derinden idrak etmeliyiz. Bunu Türkiye'nin de dünyanın da bilmesini sağlamalıyız. Eğer bugün bu inanç, sevgi, direnç, cumhuriyete olan aşkıyla Karşıyaka Kulübü ve Karşıyakalılar varsa Türkiye Cumhuriyeti de ilelebet payidar kalacaktır” diye konuştu.

Büyükkarcı: “Sadece bir müze değil”

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, “Bu sadece bir müze değil, birlik olduğumuz zaman neler yapabileceğimizin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Burası için çok kişiye minnet duymamız lazım” sözlerine yer verdi.