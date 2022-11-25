Karşıyaka taraftarı derbiye alınmayacak!

Lig'inin 8. haftasında 27 Kasım Pazar günü Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak Göztepe-Karşıyaka müsabakasına deplasman taraftarı alınmayacak.

Lig'inin 8. haftasında Göztepe ile Karşıyaka karşı karşıya gelecek. İzmir derbisi, 27 Kasım Pazar günü saat 15.00'de Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak. Mücadele öncesinde alınan kararla Göztepe - Karşıyaka derbisine yeşil-kırmızılı taraftarlar alınmayacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İl Güvenlik Kurulu kararınca rakip takım (Karşıyaka) taraftarı salona alınmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.