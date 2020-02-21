Karşıyaka tesis için onayı aldı

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyüykkarcı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek 100 dönümlük altyapı tesisi için onay aldı.

Mavişehir Spor Alanına yapılacak toplam büyüklüğü 100 dönümü bulan altyapı tesisiyle ilgili olarak Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve İZVAK Başkanı Ali Erten ile birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Toplu Konut İdaresi (TOKi) Başkanı Ömer Bulut'un da hazır bulunduğu ziyarete; AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Spor Kulübü Genel Sekreteri Mehmet Yaya ve yönetici Kazım Türk de katıldı.

En kısa zamanda hayata geçecek

Ziyaretin ardından yönetim kurulu adına açıklamalarda bulunan Başkan Turgay Büyükkarcı, “Bakanımızdan gereken onayı aldık. TOKİ ile proje detayları üzerinde çalışmaya başlıyoruz. En kısa zamanda altyapılarımızı ayağa kaldıracak bu projeyi hayata geçireceğiz. Karşıyakamıza hayırlı olsun. Bu projenin gerçekleşmesi için büyük emek ve destek veren AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a camiamız adına teşekkürlerimizi borç biliriz” dedi.