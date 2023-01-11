Karşıyaka, transferde atağa geçti

Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, ara transfer dönemine hızlı giriş gerçekleştirdi ve kadrosuna 4 oyuncu takviyesi yaptı.

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Karşıyaka, devre arasına girilen ligi istediği bir konumda bitiremedi ve topladığı 29 puanla 5'inci sırada kendine yer buldu. İzmir temsilcisi, alınan başarısız sonuçlar ve oynanan etkisiz futboldan dolayı Erman Güraçar'a teşekkür ederken yerine de Selahaddin Dinçel'i getirmişti. Dinçel'in raporları doğrultusunda ilk olarak Okan Baydemir ile yollarını ayıran Kaf-Kaf, Ali İhsan Furkan Deniz'e de kulüp bulmasını iletti. Yeşil-kırmızılılar transfer döneminin açılması ile birlikte de gözünü yapacağı takviyelere dikti ve Ali Say, Burak Başkaya, Yılmaz Ceylan ve son olarak da dün Batuhan Akyüz'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Öte yandan Karşıyaka, ligin ikinci yarısının ilk maçında evinde Nevşehir Belediyespor'u konuk edecek.