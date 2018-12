Karşıyaka Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi öğrencileri Fransa'da

İzmir Karşıyaka Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, bu yıl Fransa koordinatörlüğünde kabul edilen Fly Me To The Moon Erasmus + Stratejik Okul Ortaklıkları projeleri kapsamında, Fransa'nın Nice kentine gitti. Fransa, İtalya, Hollanda'nın yer aldığı programa, projeleri ile Türkiye'den katılan öğrenciler, ülkede çeşitli deneyimler kazanma imkanı da buldu.

“Geçmişte, Bugünde, Gelecekte Uzay Araştırmaları ve Özellikle Soğuk Savaş Döneminde Uzay Çalışmaları” konulu programda; ülke, şehir ve okul tanıtımları, CNRS tarafından düzenlenen seminer çalışmaları, uzayı anlatan Japonların kısa şiirleri ile (Haiku) sanat çalışmaları ve origami etkinliği, uzayda yaşam, sanat eserlerinde ve mimari yapılarda uzay teması konulu öğrenci sunumları, kültür turları (Antibes, Nice, Monoco), Fransız eğitim sistemini tanımak amacıyla sınıf ziyaretleri ve ders izleme etkinlikleri yapıldı.

Ziyaret hakkında bilgi veren Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi Müdürü Ersin Sağdıç, gelişen teknoloji çağında yaşadıkları deneyimin paha biçilemez olduğunu, özellikle öğrencilere büyük bir zenginlik kattığını söyleyerek, “Okulumuzda projelere ağırlık vermeye devam edeceğiz. Mümkün olduğu kadar çok öğrencimize bu tip deneyimleri yaşatmak istiyoruz” dedi.

NASA tarafından davet edildiler

Öğrencilerin teknoloji anlamında da deneyim kazandıran program çerçevesinde birçok ziyaret gerçekleştirildi. Uluslararası Valbonne CIV okulunda teleskoplarla yapılan yıldız ve gezegen gözlemlerinde öğrenciler çok keyifli zaman geçirdi. Öğrenciler en heyecan verici deneyimi ise Monoco'da yaşadı. NASA'nın 60. Yılı Etkinlikleri kapsamında Monaco'da galası yapılan “Above and Beyond” filmine, NASA tarafından davet edilen ve filmi Monako Prensi II. Albert ile izleyen proje ekibi, 1986 yılında uzaya gönderilen Crew Of Space Shuttle Mission 61-C ekibinin kaptan ve personeliyle bir araya geldi. Öğrenciler, 40 yıldır uzay araştırmalarıyla ilgilenen Mesut Çiçeker ve komitedeki Monaco Türk Fahri Başkonsolosu Dr. İlhami Aygün ile de görüş alışverişinde bulunma imkanı buldu.

Geziye ayrıca proje koordinatörü Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ezel Öztunç, öğrenci aktivitelerini düzenleyen İngilizce öğretmeni Berrin Güç ve yaygınlaştırma etkinliklerinde görevli Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni Köksal Asrak da katıldı.