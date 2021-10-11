Karşıyaka ve Karabağlar'da yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor

Karşıyaka'nın Zübeyde Hanım ve İnönü mahalleleri ile Karabağlar'ın Kibar, Barış, Günaltay, Selvili ve Ali Fuat Cebesoy mahallelerinde yürütülen yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlı dönemlerde yaşanan su baskınlarının önüne geçmek amacıyla kentin birçok noktasında yağmur suyu hattı ayrıştırma projesi yürütüyor. Yaşanan bu soruna çözüm getirmek için Karşıyaka ve Karabağlar ilçelerinde yürütülen çalışmalarda büyük aşama kaydedildi.

Amaç su baskınlarını önlemek

Karşıyaka'nın Zübeyde Hanım ve İnönü mahallelerinde yürütülen çalışmalar tamamlandığında, aşırı yağışlarda bölgeye yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının baskınlara yol açmasının önlenmesinin planlandığı belirtildi. Proje kapsamında Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yaklaşık 5 kilometre, İnönü Mahallesi'nde ise yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ve ızgarası yapılıyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı 4 kilometrelik hatta asfaltlama çalışmaları yapıldı. Bölgedeki çalışmaların kasım ayı sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Karabağlar'ın Kibar, Barış, Günaltay, Selvili ve Ali Fuat Cebesoy mahallerinde ise toplam 7 kilometrelik yağmursuyu şebekesi inşa ediliyor. Çalışmalar kapsamında Günaltay Mahallesi'nin bazı sokaklarında imalatlar tamamlandı. Yağmur suyu projesi kapsamında yürütülen tüm çalışmaların, İzmir Körfezi'nin temizlenme sürecini hızlandırması açısından da önem taşıdığı aktarıldı.