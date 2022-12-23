Karşıyaka Voleybol, Çanakkale Belediyespor'a konuk oluyor

Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, 12. hafta müsabakasında deplasmanda Çanakkale Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Ligi'nde Karşıyaka Voleybol, 12. hafta müsabakasında Çanakkale Belediyespor'a konuk olacak. Müsabaka yarın Anafartalar Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak. Karşıyaka Voleybol; ligde 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle 6. sırada yer alırken, Çanakkale Belediyespor ise 1 galibiyet, 10 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. Bu zorlu mücadeleye İzmir temsilcisi 2 maçlık galibiyet serisiyle çıkarken, Çanakkale Belediyespor ise 5 maçlık kazanamama serisine son vermek için parkeye çıkacak.