İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karşıyaka Voleybol, Çanakkale'de istediğini alamadı

TVF Kadınlar 1.

Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, 12. hafta müsabakasında deplasmanda Çanakkale Belediyespor'la karşı karşıya geldi ve sahadan 3-2'lik skorla mağlup olarak ayrıldı.


Karşıyaka Voleybol, Lig'in 12. haftasında Çanakkale Belediyespor'la karşı karşıya geldi. Bu zorlu müsabaka Anafartalar Spor Salonu'nda oynandı ve yeşil-kırmızılılar, ilk 4 setinde 2-2 eşitlik sağlanınca 5. seti oynadı ve sahadan 3-2'lik skorla kaybederek ayrıldı. İzmir temsilcisi, Çanakkale'de kaybederek ligdeki 6. mağlubiyetini almış oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.