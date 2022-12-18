İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karşıyaka Voleybol, kritik virajdan mutlu döndü

TVF Kadınlar 1.

Ligi'nde 11. hafta müsabakasında Karşıyaka Voleybol, deplasmanda Yeşilyurt'u 3-1 mağlup etti ve ligdeki 6. galibiyetini aldı.


Ligi'nde 11. hafta müsabakasında Karşıyaka Voleybol, 11. hafta müsabakasında Yeşilyurt'un konuğu oldu. Karşılaşma, saat 17.00'de Yeşilyurt SK Spor Salonu'nda oynandı. Kaf-Kaf, rakibini 12-25, 25-18, 23-25 ve 19-25'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Karşıyaka Voleybol, ligdeki 6. galibiyetini elde ederken, aynı zamanda puan durumunda da 6. sıraya kadar yükseldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.