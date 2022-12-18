Karşıyaka Voleybol, kritik virajdan mutlu döndü

Ligi'nde 11. hafta müsabakasında Karşıyaka Voleybol, deplasmanda Yeşilyurt'u 3-1 mağlup etti ve ligdeki 6. galibiyetini aldı.

Ligi'nde 11. hafta müsabakasında Karşıyaka Voleybol, 11. hafta müsabakasında Yeşilyurt'un konuğu oldu. Karşılaşma, saat 17.00'de Yeşilyurt SK Spor Salonu'nda oynandı. Kaf-Kaf, rakibini 12-25, 25-18, 23-25 ve 19-25'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Karşıyaka Voleybol, ligdeki 6. galibiyetini elde ederken, aynı zamanda puan durumunda da 6. sıraya kadar yükseldi.