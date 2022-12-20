Karşıyaka Voleybol, ritmini yakalamaya başladı

Ligi'nde son haftalardaki çıkışıyla alt sıralardan kurtulurken formunu da yakaladı. Yeşil-kırmızılılar, son iki maçını kazanarak galibiyet serisi yapmış oldu.

TVF Kadınlar 1. Ligi'nde Karşıyaka Voleybol, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla form düzeyini yükseltmeye başladı. İzmir temsilcisi, bu sezon 7-8-9. haftalardaki arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle düşüşe geçse de daha sonra toparlanmayı bildi. Yeşil-kırmızılılar, ligin son iki haftasında arka arkaya aldığı galibiyetlerle alt sıralardan kurtulup üst sıralara doğru hızlıca tırmanmaya başladı. Öte yandan Karşıyaka Voleybol, üst üste 3. galibiyeti için hafta sonunda Çanakkale Belediye'nin konuğu olacak.