Karşıyaka Voleybol Takımı'nda vaka sayısı 9'a yükseldi

Karşıyaka, Kadın Voleybol A Takımı'na yapılan testlerde 3 oyuncuda daha pozitif vakaya rastlandığını açıklayarak takımdaki toplam vaka sayısının 9'a yükseldiğini duyurdu.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka Voleybol Takımı, geçtiğimiz günlerde 5'i oyuncu 1'i teknik ekip çalışanı olmak üzere 6 kişide pozitif vakaya rastlandığını duyurmuştu. Yeşil-kırmızılı kulübün pozitif vakalar sebebiyle takım kadrosunda yeterli oyuncu sayısına ulaşılamamasından dolayı Gelişim Koleji, Fenerbahçe ve Çiftlikköy ile oynayacağı müsabakalar ileri bir tarihe ertelenmişti. Karşıyaka rutin olarak gerçekleşen Covid-19 testleri sonucunda 3 oyuncuda daha pozitif vakaya rastlandığını ve takımdaki toplam vaka sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Oyuncuların ve teknik ekip çalışanının sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Karşıyaka, izolasyon ve tedavi sürecinin de devam ettiğini duyurdu.