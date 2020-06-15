Karşıyaka Voleybol'da ayrılık

Karşıyaka Spor Kulübü, 4 sezondur Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlük görevini üstlenen Tamer Çamlıbel ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını açıkladı.

Karşıyaka Spor Kulübü, Kadın Voleybol A Takımı'nın dört sezondur başında yer alan ve sözleşmesi sona eren Tamer Çamlıbel ile sözleşme yenilemedi. Çamlıbel ile karşılıklı anlaşılarak kararın alındığını açıklayan kırmızı-yeşillilerde Voleybol Şubesi Başkanı Serkan Ergüven de ayrılıkla ilgili bir açıklama yaptı.

Çamlıbel'e emeklerinden dolayı teşekkür edildi

Ergüven açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren omuz omuza büyük bir mücadele içine girdiğimiz; 'Altyapımız Her şeyimiz' felsefemizin mimarı, Dr. Tibet Kızılcan Voleybol Salonu projemizde desteğiyle şube yönetimimize güç veren; tecrübesi, çalışkanlığı, dürüstlüğü ve karakteriyle bizlere ve kulübümüze çok şeyler katan Tamer Çamlıbel'e verdiği emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz.”