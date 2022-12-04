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Karşıyaka Voleybol'da düşüş devam ediyor

Karşıyaka Voleybol, İstanbul BBSK deplasmanında kaybederek son 3 haftada 3.

mağlubiyetini aldı.


Türkiye Voleybol Federasyonu(TVF) Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka, dün ligdeki 9. hafta mücadelesinde İstanbul BBSK'ya konuk oldu. Müsabaka, İstanbul Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda saat 15.00'de başladı. İstanbul temsilcisi, ilk seti çok rahat bir skorla 25-13 geçerken ikinci sette başa baş geçen oyunu da 27-25 kazandı ve 2-0 öne geçti. Son seti de rahat bir şekilde kazanan ev sahibi, Kaf-Kaf'ı 3-0 mağlup etti.


Yeşil-kırmızılar böylece son 3 haftada 3. mağlubiyetini almış oldu.

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