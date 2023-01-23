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Karşıyaka Voleybol'da yüzler gülüyor

Karşıyaka Voleybol, TVF Kadınlar 1.

Ligi'nde arka arkaya 3 maçını da kazanmayı başardı. Kaf-Kaf, bu sonuçlarla birlikte gözünü play-off hattına çevirdi.


TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, Muratpaşa Belediye maçından önce ligde arka arkaya aldığı 2 galibiyetle play-off hattına girmenin hesaplarını yapmaya başladı. Ligde 5. sırada yer alan yeşil-kırmızılılar için en önemli maç ise bir basamak arkasındaki Muratpaşa Belediye karşılaşmasıydı. İzmir temsilcisi, bu müsabakayı 3-1 kazanarak, play-off mücadelesi için varlığını gösterdi. Bu sonuçla birlikte Karşıyaka Voleybol'un, play-off hattının son basamağındaki Muratpaşa ile arasında 4 puanlık fark kalmış oldu. Öte yandan İzmir temsilcisi, gelecek hafta ligde zor günler geçiren V.Bank'a konuk olacak.

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