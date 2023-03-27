Karşıyaka Voleybol'un Sultanlar Ligi hayalleri seneye kaldı

Karşıyaka Voleybol, TVF Kadınlar Ligi'nin 21. haftasında Edremit Belediye Altınoluk'a 3-2 mağlup olarak üst lig hayallerini gelecek sezona bıraktı.

TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, 21. hafta mücadelesinde Edremit Belediye Altınoluk'a konuk oldu. Başa baş giden mücadelede Karşıyaka, 3-2 kaybeden taraf oldu. Bu sezon şu ana kadar ligde 21 maça çıkan Kaf-Kaf, 13 galibiyet 8 mağlubiyetle 37 puan topladı ve 5'inci sırada kaldı. Play-off hattındaki en yakın rakibi Muratpaşa Belediyespor ise 14 galibiyetle 4'üncü sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi, normal sezonun son haftası olan 22. haftada Antalya temsilcisi ile aynı galibiyet sayısına ulaşsa dahi puan olarak gerisinde kalarak 2022/2023 yılını tamamlamış olacak ve hayallerine veda edecek.

Öte yandan Karşıyaka Voleybol, normal sezonun son maçında 2 Nisan Pazar günü Yeşilyurt'u konuk edip sezonu tamamlayacak.