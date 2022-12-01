Karşıyaka - Yeni Mersin İdman Yurdu maçının biletleri satışa çıktı

Lig 1. Grup'ta oynanacak Karşıyaka-Yeni Mersin İdman Yurdu müsabakasının biletleri bugün 15.00'te satışa çıkıyor.

Lig'de yer alan Karşıyaka, 3 Aralık Cumartesi günü Yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Müsabaka öncesinde karşılaşmanın biletleri KSK Store mağazasından bugün 15.00'ten itibaren satışa sunulacak. Öte yandan öğrencilere özel sınırlı sayıda 20 TL'den bilet çıkaran yeşil-kırmızılılar, bu biletlerin maç günü gişelerden satılacağını da duyurdu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Maraton Üst: 35 TL

Maraton Alt: 50 TL

Numaralı Alt: 60

VIP A-C: 150 TL

Öğrenci (Sınırlı Sayıda): 20 TL

Misafir: 35 TL