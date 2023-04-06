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Karşıyaka - Yomraspor maçının biletleri satışa çıktı

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta Karşıyaka ile Yomraspor arasında oynanacak 27. hafta müsabakasının biletleri satışa çıkıyor.


Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, 27. hafta mücadelesinde 8 Nisan Cumartesi günü Yomraspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.


Maçın biletleri KSK Store mağazalarından bugün saat 13.00'ten itibaren satışa çıkacak. Öte yandan öğrenci biletleri ise öğrenci kimliklerinin ibrazı ile KSK Store Çarşı mağazasından satılacaktır.


Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:


Maraton Üst: 35 TL


Maraton Alt: 50 TL


Numaralı Alt: 60


VIP A-C: 150 TL


Öğrenci (Sınırlı sayıda): 20 TL


Misafir: 35 TL

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