Karşıyaka, zirveye yaklaşmak istiyor

Lig 1. Grup'ta zirveyle arasındaki farkı 7 puana indiren Karşıyaka, Şile Yıldızspor karşılaşmasından 3 puan alarak üst sıralara doğru çıkışını devam ettirmek istiyor.

Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 21. hafta karşılaşmasında Şile Yıldızspor'a konuk olacak. Zorlu bu müsabaka yarın saat 14.00'de Şile İlçe Stadyumu'nda oynanacak. Bu zorlu mücadele öncesinde İzmir temsilcisi Karşıyaka, ligde topladığı 36 puanla 4. sırada yer alırken, Şile Yıldızspor ise 16 puanla düşme hattının bir basamak üstü olan 15. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, zirveyle arasındaki 7 puanlık farkı daha da azaltmak ve ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisini Şile Yıldızspor karşısında sürdürmek istiyor. İstanbul temsilcisi ise alt sıralardan kurtulmak ve 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak için mutlak galibiyet istiyor.