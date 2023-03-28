Karşıyaka'da 2. Erman Güraçar dönemi

Karşıyaka'da, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına yeniden Erman Güraçar'ın getirildiği açıklandı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona Erman Güraçar yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlamıştı. Ligde 12. haftada alınan Ağrıspor beraberliği ve daha sonra 14. haftadaki 52 Orduspor FK yenilgisinden sonra Karşıyaka yönetimi, 48 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı. Daha sonra takımın başına Selahaddin Dinçel'i getiren yeşil-kırmızılılar, yine beklenen sonuçları alamadı ve play-off hattının dışında kalınca Dinçel ile yolları ayırdı. Karşıyaka'da Dinçel'den boşalan koltuğa bu sezon ilk 14 hafta takımın başında yer alan Erman Güraçar ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Öte yandan, Karşıyaka Erman Güraçar yönetiminde bu sezon 14 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 26 puan toplamıştı.