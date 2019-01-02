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Karşıyaka'da 300 bin kişi spor yaptı

Karşıyaka Belediyesi, 2018 yılı boyunca düzenlediği faaliyet ve organizasyonlarla 300 bin kişiye spor yaptırdı, etkinlikleri ise bir milyona yakın sporsever izledi.

Branş sayısı 3'ten 26'ya çıkarılan Karşıyaka Belediyespor da Türkiye, bölge ve il çapında toplam 74 derece elde etti. Başkan Akpınar, “Karşıyakamızı sporun her branşında markalaştırma hedefiyle çıktığımız yolda, emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.


Karşıyaka'yı ‘Sporun Başkenti' haline getirmek için çalışan Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz yıl her branşta önemli atılımlar yaptı. Hem profesyonel hem de amatör sporcular için toplam 48 ana etkinlik başlığı altında, 1900 faaliyete imza atıldı. Basketboldan judoya, satrançtan jimnastiğe kadar farklı dallarda gerçekleşen organizasyonlarda 300 bin sporcu ter döktü. İzleyici sayısı da bir milyona yaklaştı.



958 lisanslı sporcu


2014 yılı öncesinde sadece 3 branşta faaliyet gösteren Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki branş sayısı 26'ya çıkarıldı. Lisanslı sporcuların sayısı ise 958'e ulaştı. Belediyespor takım ve oyuncuları; Türkiye, bölge ve il çapında, 74 derece kazandı.



Sporun başkenti


Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Göreve geldiğimizde bir söz verdik; ‘Karşıyaka sporun başkenti olacak' dedik. İlk günden beri de bu sözümüzün arkasında duruyor, her branşta güçlenmeye devam ediyoruz. 2018 yılı bu anlamda bizim için atılım yılı oldu. Hem profesyonel sporcularımızı destekledik hem de her yaştan vatandaşımıza spor yaptırdık. Yeteneklerini keşfedip, geliştirmelerini sağladık. Karşıyakamızın ‘Aktif Şehir' unvanına da yakışan çalışmalarımızla, sporun her dalında gelişmeye, güçlenmeye devam edeceğiz” dedi.

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