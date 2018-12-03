Karşıyaka'da '5 Aralık' söyleşisi

Karşıyaka Belediyesi, ‘Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin' yıl dönümünde, anlamlı bir etkinliğe imza atacak. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında hayata geçirdiği bu büyük devrim, 5 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da, ‘Karşıyaka Söyleşileri'nde konuşulacak.

Hikmet Şimşek Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek söyleşiye; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Yöneticisi Sevil Nazan Keskin konuşmacı olarak katılacak. Etkinlik, halka açık ve ücretsiz olacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Eşsiz öngörüsü, demokrasi anlayışı ve devrimci ruhuyla, Avrupa'da pek çok ülkeden önce Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı kazanmasını sağlayan Büyük Önderimiz Atatürk'ü ve mücadele arkadaşlarını bir kez daha minnetle anıyoruz. Atamızın açtığı yolda; daha aydınlık yarınlar için kadınlar ile yan yana mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bu anlayışla, 5 Aralık'ta düzenleyeceğimiz anlamlı buluşmaya tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz” dedi.