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Karşıyaka'da Ahmet Taşyürek dönemi

Karşıyaka, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek ile 1.

5+1 yıllık sözleşme imzaladı.


TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, Cüneyt Biçer'den boşalan teknik direktörlük görevine Ahmet Taşyürek'i getirdi. Yeşil-kırmızılı kulüp, 49 yaşındaki teknik adamla 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Ahmet Taşyürek'in yardımcılıklarını Cem Yanık, İsmail Ünal, Kemal Kanatlarlı ve Murat Uluç yapacağını da açıklayan Karşıyaka, teknik ekibe başarılar diledi.


Kariyerinde daha önce Kırıkhanspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Pendikspor ve Şanlıurfaspor'u çalıştıran Ahmet Taşyürek, Kırıkhanspor'u 3. Lig'e taşırken, Hatayspor'a 3 kez 2. Lig'de Play-Off oynatmış ve Ümraniyespor ile 2. Lig'de şampiyonluğa ulaşmıştı.

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