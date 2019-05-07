Karşıyaka'da Anneler Günü'ne anlamlı kutlama

Karşıyaka Belediyesi tarafından Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Zübeyde Hanım Koşusu'na kayıtlar başladı. Anayasa Meydanı ve Zübeyde Hanım Anıt Mezarı arasında yapılacak koşu, 10 yaş ve üzeri herkese açık olacak.

Büyük Önder Atatürk'ün Karşıyaka'ya emanet ettiği annesi anısına geleneksel hale getirilen ‘Zübeyde Hanım Koşusu', bu yıl da farklı il ve ilçelerden yüzlerce vatandaş ve sporcuyu bir araya getirecek. Karşıyaka Belediyesi'nin organize ettiği etkinlik, 12 Mayıs Pazar saat 10.00'da başlayacak. Anayasa Meydanı'ndan sahil, Girne Caddesi ve Atatürk Caddesi'ne devam edecek olan koşu güzergahı, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda son bulacak. Etkinlik kapsamında toplam 4 bin 200 metrelik parkur koşulacak.

10 yaş ve üzeri herkese açık

10 yaş ve üzeri herkesin kayıt olarak katılabileceği koşu; erkekler, kadınlar, aile, tekerlekli sandalyeli engelli ve tekerlekli sandalyesiz engelli kategorilerinde yapılacak. Her katılımcıya tişört ve teşekkür belgesi, ilk 3'e girenlere de kupa takdim edilecek. Koşuya katılmak isteyenler 11 Mayıs Cumartesi saat 12.00'a kadar, Mavişehir'deki Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'na başvurabilecek. Ayrıca, www.karsiyaka.bel.tr adresli web sitesi üzerinden de kayıt yaptırılabilecek.

“En değerli emanetimiz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay “Hepimiz için çok özel ve önemli olan Anneler Günü'nü Karşıyaka'ya yakışan bir organizasyonla kutlayacak, en değerli emanetimiz Zübeyde Annemizi bir kez daha saygı ve minnetle anacağız. Bu anlamlı koşuya tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.