Karşıyaka'da Cüneyt Biçer dönemi sona erdi

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Cüneyt Biçer ile yollar ayrıldı. Sezon başında transfer yasağını kaldırıp yenilediği kadrosuyla beklentinin çok uzağında bir performans sergileyen Karşıyaka'da, son oynanan Orduspor 1967 maçında da taraftar, teknik adamı istifaya davet etmişti.

Karşıyaka Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Cüneyt Biçer ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cüneyt Biçer ve ekibine, Kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkür eder, futbol kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.