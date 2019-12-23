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Karşıyaka'da deniz ile kara birleşti

İzmir’de şiddetli yağmur nedeniyle Karşıyaka ilçesi Mavişehir bölgesinde deniz ile kara birleşti, araçlar ve evler sulara gömüldü.

İzmir'de şiddetli yağmur nedeniyle Karşıyaka ilçesi Mavişehir bölgesinde deniz ile kara birleşti, araçlar ve evler sulara gömüldü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sağanak yağış, İzmir ve Ege Bölgesi'nde etkisini artırdı. Dün geceden bu yana süren yağışlar, İzmir'de öğleden sonra da etkili oldu. Yağışlar, kentin hemen hemen tüm bölgelerinde cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Karşıyaka ilçesi Mavişehir bölgesinde de aşırı yağışlar denizi taşırdı. Yağışla birlikte bölge adeta göle döndü. Çok sayıda araç sulara gömülürken, denizle karanın birleşmesi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşandı. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri ise uzun bir süre suları tahliye etmeye çalıştı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede yağışların devam edeceğini bildirdi.

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