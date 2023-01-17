Karşıyaka'da Emre Gemici kendine geldi

TFF 3. Lig 1. Grup temsilcilerinden Karşıyaka, sezona şampiyonluk parolasıyla başlayarak; sezon başında bu doğrultuda transferler yaptı. İzmir temsilcisi, kadrosuna Yeşilyurt Belediye ve İskenderunspor'da gol krallığı yaşayan Emre Gemici'yi dahil etti. 28 yaşındaki oyuncu, ligin ilk devresini 3 golle kapatarak yeşil-kırmızılıları hayal kırıklığına uğrattı. İkinci yarıya yeni bir sayfa açmak için devre arası kamp döneminde yoğun bir tempoyla çalışan ve fazla kilolarından kurtulan Gemici, ikinci yarının ilk maçında farkını göstererek Nevşehir'e karşı 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Gemici'nin bir topu da direkten dönerken, hücum hattında da takımın beyni rolünde oynadı.