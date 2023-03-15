Karşıyaka'da Emre Gemici'nin performansı yükselişe geçti

Karşıyaka'nın sezon başında kadrosuna kattığı Emre Gemici, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekti. 28 yaşındaki golcü, yeşil-kırmızılı formayla ligde çıktığı son 6 maçta 5 gol kaydetti.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın sezon başında renklerine bağladığı Emre Gemici'nin performansı yükselişe geçti. 28 yaşındaki golcü, sezonun ilk bölümünde beklentileri karşılayamasa da daha sonra gösterdiği performansla yeşil-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı. Tecrübeli oyuncu, ligde oynadığı son 6 maçta 5 gol kaydederek son haftalarda takımının gol yollarındaki en önemli silahlarından biri oldu.

Gemici, bu sezon Karşıyaka formasıyla ligde oynadığı ilk 17 maçında sadece 3 gol kaydetmişti.