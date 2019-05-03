Karşıyaka'da en güzel balkon ve bahçeler seçiliyor

Kent yaşamında yeşil dokunun önemine dikkat çekmek amacıyla 18'inci kez ‘En Güzel Balkon-Bahçe Yarışması' düzenleyen Karşıyaka Belediyesi, başvuruları kabul etmeye başladı. Karşıyaka'nın en estetik, renkli balkon ile bahçelerinin belirleneceği yarışmaya katılmak isteyenlerin, 15 Mayıs'a kadar Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne müracaat edebileceği belirtildi.

İzmir Çiçekçiler Odası, İzmir Ticaret Odası ile İzmir Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi'nin de destek verdiği yarışma bu yıl; ‘balkon', ‘müstakil bahçe', ‘apartman bahçesi' ve ‘site bahçesi' olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleşecek. Jüri tarafından başvuru sahiplerine yapılacak ziyaretlerde; balkon ve bahçelerde kullanılan çiçek çeşitliliği, özgünlük, saksı ve süs eşyalarının uyumu gibi kriterlere bakılarak puanlama yapılacak ve her kategoride ilk 3'e girenler belirlenecek. Ödüller, 26 Mayıs'ta törenle sahiplerini bulacak. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya ilişkin 399 43 22 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.

Öte yandan, kentin en köklü ve renkli organizasyonlarından biri olan Çiçek Festivali de bu yıl 24-27 Mayıs tarihleri arasında, Bostanlı Pazaryeri'nde gerçekleşecek. 18'inci kez düzenlenecek festivalde; yüzlerce kamyon çiçek, bahçe bitkileri, meyve ve ağaç fidanları, aracısız olarak tüketiciye sunulacak. Saksı çeşitleri, çiçek ilaçları, toprak ve gübre gibi ürünlerin satışı yapılacak. Ayrıca yöresel gıda ve hediyelik eşya gibi stantlar da ziyaretçilere hizmet verecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da, “Mayıs ayında iki güzel organizasyonla kentimize renk ve coşku getireceğiz. Kendi balkonunu, bahçesini güzelleştirerek Karşıyakamıza da güzellik katan yurttaşlarımızı En Güzel Balkon - Bahçe Yarışması ile ödüllendirirken, Çiçek Festivali ile yeşil ve doğa sevgimizi paylaşacağız. Herkesi etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.