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Karşıyaka'da Erman Güracar dönemi

Karşıyaka, teknik direktörlük görevine Erman Güracar’ın getirildiğini açıkladı.

Karşıyaka, teknik direktörlük görevine Erman Güracar'ın getirildiğini açıkladı.


TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Ahmet Taşyürek'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Erman Güracar ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Transferi resmi internet sitesinden duyuran yeşil-kırmızılılar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Profesyonel Futbol Takımımız'da teknik direktörlük görevi için Erman Güracar ile anlaşmaya varılmıştır. Takımımızla birlikte çalışmalara başlayan Güracar ve ekibine hoş geldin diyor, Karşıyaka'mız ile birlikte başarılar diliyoruz."


Öte yandan Karşıyaka, Erman Güracar'ın ekibinde eski kaptanlarfan Fuat Erarslan ve kaleci antrenörü Süleyman Küçük'ün görev alacağını duyurarak, yarın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirileceğini açıkladı

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