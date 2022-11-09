Karşıyaka'da hedef galibiyet serisi

Lig 1. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, Amasyaspor maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Lig 1. Grup 11. hafta maçında Karşıyaka, 12 Kasım Cumartesi günü Amasyaspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı Yomraspor karşılaşmasında önemli eksiklerine rağmen 3 puanla ayrılmayı başaran yeşil-kırmızılı ekip, gözlerini Amasyaspor maçına çevirdi.

Karşıyaka'nın asıl hedef lidere yaklaşmak

Ligde zirve iddiasını sürdüren Karşıyaka, 25 puanlı lider Yeni Mersin İdman Yurdu'nun ardından 19 puanla 2. sırada yer alıyor. Ligin 15. haftasında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk edecek İzmir temsilcisi, bu karşılaşmaya kadar oynayacağı 4 maçtan kayıpsın ayrılmak istiyor. Bu süreçte Amasyaspor ve Çatalcaspr'u ağırlayacak olan Karşıyaka, Ağrı 1970 ve Yeni Orduspor'a ise konuk olacak.

Oynayacağı 4 maçtan galibiyetle ayrılarak taraftarının önünde Yeni Mersin İdman Yurdu'nu da mağlup ederek şampiyonluk hesaplamalarını daha yüksek bir sesle yapmayı hedefliyor.