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Karşıyaka'da İbrahim Cezayir dönemi başladı

Karşıyaka, Teknik Direktör İbrahim Cezayir ile 1.

5 yıllık sözleşme imzalandı.


Misli.com 3. Lig 3. grup ekiplerinden Karşıyaka, Soner Tolungüç'ten boşalan teknik direktörlük görevine İbrahim Cezayir'i getirdi. Yeşil-kırmızılı kulüp, 41 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İbrahim Cezayir, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ile bir araya gelerek sözleşmeye imza attı.


Daha önce Yılport Samsunspor ve Amed'de antrenörlük yapan Cezayir, Galatasaray'da U-19 teknik sorumlusu olduktan sonra sırasıyla Niğde Anadolu FK, Amed ve Turgutluspor'un başına getirilmişti.


Bugün yeşil-kırmızılı takım ile ilk antrenmanına çıkan Cezayir'in ekibinde Emre Güsar, Gökhan Ünal, Hasan Hüseyin Aydın, Mustafa Serdar Başaran ve Volkan Erten görev alacak.

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