Karşıyaka'da ‘ikinci bahar' tangosu

İzmir'de, sosyal yaşamın kapılarını açan Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde ‘tango' dersleri alan 60 yaş ve üzeri kursiyerler, hem öğrenmenin hem de eğlenmenin keyfini yaşıyor.

Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi tarafından düzenlenen ücretsiz hobi kursları büyük ilgi görürken, en çok tercih edilen branşlardan biri de tango oldu. Spor, sanat ve eğlencenin buluştuğu kursa katılan 60 yaş ve üzeri kursiyerler, kasım ayı itibariyle her hafta eğitmen Mehmet Danacı'dan dans dersleri almaya başladı. Çoğu ilk kez tango yapan kursiyerler, "Derslerimize çok severek, neşeyle geliyoruz. Bizlere sunulan bu güzel ortamda tango yapmayı öğrenmek, bu heyecanı arkadaşlarımızla paylaşmak çok keyifli. Kendimizi daha dinç, sağlıklı ve mutlu hissediyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, öğrenmenin yaşı olmadığını bir kez daha hatırlatarak, "Karşıyakamızın çınarları, heves ve emekle sürdürdükleri tango kursunda bunu bir kez daha kanıtladı. Tüm kursiyerlerimizi kutluyor, sergileyecekleri gösterileri izlemeyi heyecanla bekliyoruz. Ailemizin baş köşesindeki çınarlarımıza her zaman en güzel hizmetleri sunmaya ve hayatın her alanında el ele olmaya devam edeceğiz" dedi.

Mavişehir Cahar Dudayev Bulvarı üzerinde yer alan Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi; Karşıyaka'da yaşayan, 60 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veriyor. Üye sayısı 2 bine ulaşan merkezde bu sezon; tango, bilgisayar, satranç, resim, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, yoga, kalp yogası, seramik cam boyama, üç boyutlu perspektif, ev aksesuarları ve ahşap boyama kursları gerçekleşiyor. Büyük ilgi gören ve kontenjanların dolduğu bu kursların yanı sıra kuaför ve psikolojik danışmanlık hizmetleri veriliyor, sağlık seminerleri düzenleniyor.